ИРИ включил в “20 главных событий России за 20 лет” снижение уровня преступности

Конечно, правоохранительные органы провели за все эти годы гигантскую работу, по ночам стало безопасно ходить, предприниматели могут вести бизнес без опаски. Однако в настоящее время усилия направлены на борьбу с коррупцией. Поэтому на помощь правоохранительным органам приходят цифровые технологии, которые используются очень широко. За последние годы существенно увеличилось число установленных камер видеонаблюдения. Камеры распределены таким образом, что они есть практически на каждом здании страны, на каждой дороге. Многие камеры видеонаблюдения планируется объединить в единую геоинформационную систему в России. Таким образом полиция сможет искать подозреваемых совершении в преступлений, пропавших без вести людей, а также угнанные автомобили. «Умные» камеры, которые устанавливают в метрополитене, следят за безопасностью в метро, а искусственный интеллект помогает обнаружить в многотысячной толпе людей с недобрыми намерениями.