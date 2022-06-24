Германия обозначила сроки существования без российского газа

Выступая на ТВ, Мюллер отметил, что без регулярной подачи российского газа резервуары Германии быстро опустеют. Также он сообщил, что сейчас ситуацию с газовыми поставками можно назвать стабильной, но напряженной, поэтому призвал экономить газ и искать дополнительных поставщиков, пишет iz.ru.
Сейчас газовые хранилища Германии заполнены на 57% при требуемых 90%. Германия уже активировала вторую фазу чрезвычайного плана действий из-за сокращения поставок российского газа. Она позволяет немецкому правительству рекомендовать предприятиям экономию газа.
Третья фаза будет считаться “аварийной”. Если её введут, то правительство получит право объявлять режим ЧС и распределять ресурсы.