Германия обозначила сроки существования без российского газа

Германия обозначила сроки существования без российского газа
Германия обозначила сроки существования без российского газа
Сегодня, 21:34ОбществоФото: pixabay.com
По словам руководителя Федерального сетевого агентства Клауса Мюллера, если Германия полностью заполнит хранилища и откажется от поставок газа из РФ, она сможет выдержать 2,5 месяца средней зимы.

Выступая на ТВ, Мюллер отметил, что без регулярной подачи российского газа резервуары Германии быстро опустеют. Также он сообщил, что сейчас ситуацию с газовыми поставками можно назвать стабильной, но напряженной, поэтому призвал экономить газ и искать дополнительных поставщиков, пишет iz.ru.

Сейчас газовые хранилища Германии заполнены на 57% при требуемых 90%. Германия уже активировала вторую фазу чрезвычайного плана действий из-за сокращения поставок российского газа. Она позволяет немецкому правительству рекомендовать предприятиям экономию газа.

Третья фаза будет считаться “аварийной”. Если её введут, то правительство получит право объявлять режим ЧС и распределять ресурсы.

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