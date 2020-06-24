Врачи: последствия Covid-19 для здоровья могут быть пожизненными

Как сообщает газета “Известия”, было установлено, что каждый третий пациент, который перенес коронавирус, может страдать от осложнений с легкими всю жизнь. Также среди негативных последствий - хроническая усталость и некоторые психологические расстройства.

Кроме того, Covid-19 может повреждать мозг, что увеличивает риск развития болезни Альцгеймера.

Руководитель британского центра по восстановлению от COVID-19 доктор Хилари Флойд отметила большое количество пациентов, которые вылечились от коронавируса, но после него продолжают страдать от хронической усталости и жаловаться на снижение трудоспособности.

Также специалисты Национальной службы здравоохранения выдвинули предположение о том, что у 30% пациентов, переболевших коронавирусом, в будущем может развиться фиброз легких. Порядка 50% от числа выздоровевших, по их мнению, будут страдать от хронических заболеваний. 70% могут страдать бредовыми расстройствами; для каждого пятого это станет когнитивным нарушением психики.

Также у каждого десятого выздоровевшего жителя Британии отмечается острое поражение сердца.