Врачи: последствия Covid-19 для здоровья могут быть пожизненными
Эксперты Национальной службы здравоохранения Великобритании сообщили, что последствия от коронавируса для здоровья могут быть пожизненными.
Как сообщает газета “Известия”, было установлено, что каждый третий пациент, который перенес коронавирус, может страдать от осложнений с легкими всю жизнь. Также среди негативных последствий - хроническая усталость и некоторые психологические расстройства.
Кроме того, Covid-19 может повреждать мозг, что увеличивает риск развития болезни Альцгеймера.
Руководитель британского центра по восстановлению от COVID-19 доктор Хилари Флойд отметила большое количество пациентов, которые вылечились от коронавируса, но после него продолжают страдать от хронической усталости и жаловаться на снижение трудоспособности.
Также специалисты Национальной службы здравоохранения выдвинули предположение о том, что у 30% пациентов, переболевших коронавирусом, в будущем может развиться фиброз легких. Порядка 50% от числа выздоровевших, по их мнению, будут страдать от хронических заболеваний. 70% могут страдать бредовыми расстройствами; для каждого пятого это станет когнитивным нарушением психики.
Также у каждого десятого выздоровевшего жителя Британии отмечается острое поражение сердца.
Профессор Питер Опеншоу считает, что пациенты после интенсивной терапии будут восстанавливаться около года, и часть из них полностью этого сделать не сможет.