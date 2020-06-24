В Уфе у чиновницы приставы изъяли элитный внедорожник
Сегодня, 14:08ОбществоАлия ФатхиеваФото: УФСПП по РБ
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Проверка приставов показала не состыковки в декларации о доходах.
Пресс-служба региональных приставов передала, что в доход государства был передан внедорожник АУДИ Q7 муниципальной служащей из Уфы.
Сообщается, что женщина ранее задекларировала приобретенную в браке квартиру и автомобиль, однако проверка соответствия доходов и расходов лиц, замещающих государственные должности, показала, что элитный внедорожник супруга, который также работает госслужащим, превышает доход семьи за несколько лет.
Доказать законность покупки, по данным приставов, чете чиновников не удалось, в связи с этим суд вынес решение обратить незаконно приобретенное имущество в доход Российской Федераци. В настоящий момент автомобиль уже изъят.
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