В Уфе у чиновницы приставы изъяли элитный внедорожник

Пресс-служба региональных приставов передала, что в доход государства был передан внедорожник АУДИ Q7 муниципальной служащей из Уфы.

Сообщается, что женщина ранее задекларировала приобретенную в браке квартиру и автомобиль, однако проверка соответствия доходов и расходов лиц, замещающих государственные должности, показала, что элитный внедорожник супруга, который также работает госслужащим, превышает доход семьи за несколько лет.