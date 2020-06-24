В Крыму карантинные ограничения продлили до 1 августа

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В Крыму не отменили ограничения, принятые в связи с распространением коронавируса. Они продлены до 1 августа. Так что туристы, которые предпочитают останавливаться в хостелах, теперь не смогут ими воспользоваться.
Крымские хостелы откроются только в августе, потому что в общей комнате невозможно обеспечить соблюдение дистанции между постояльцами. Однако санатории уже открылись и готовы принять всех желающих. Об этом пишет fedpress.ru.
На полуострове до сих пор запрещено проведение массовых мероприятий. Исключением является лишь предстоящий Парад Победы, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Правоохранители и Роспотребнадзор будут следить за тем, как соблюдаются требования.
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