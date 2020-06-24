В Башкирии число носителей коронавируса увеличилось на 57 человек

Число выявленных носителей COVID-19, по предоставленной информации, за прошедшие 24 часа увеличилось на 57 человек. Всего количество заболевших за весь период пандемии новой коронавирусной инфекции достигло 5068 человек.

Сообщается, что число выписанных пациентов за сутки превысило количество заболевших. Известно, что из больниц с выздоровлением вышли 92 человека. Что касается умерших, то традиционно эта информация не обновилась. Цифра держится на прежней отметке в 18 человек уже на протяжение трех недель. Напомним, что Медиакорсеть направляла 11 июня в региональный минздрав официальный запрос, чтобы раскрыть некоторые цифры по статистике смертности, однако ответа, несмотря на то, что все сроки прошли, по-прежнему нет.