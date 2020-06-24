В аварии с легковыми авто в Ленобласти пострадала женщина и трое детей

В результаты ДТП пострадали четыре человека, находящиеся в автомобиле марки Daewoo Matiz. Среди них оказалась 33-летняя женщина, два мальчика четырех и шести лет, а также пятилетняя девочка. Их всех доставили в медучреждение в состоянии средней тяжести, сообщает Newia.