В аварии с легковыми авто в Ленобласти пострадала женщина и трое детей
Сегодня, 17:33ОбществоФото: pxhere.com
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Авария с участием двух легковых машин случилась в Гатчинском районе Ленинградской области в восьмом часу вечера во прошедший вторник, 23 июня.
Отмечается, что на 12-м километре трассы Сиверский – Дружная Горка – Куровицы произошло столкновение двух легковых автомобилей.
В результаты ДТП пострадали четыре человека, находящиеся в автомобиле марки Daewoo Matiz. Среди них оказалась 33-летняя женщина, два мальчика четырех и шести лет, а также пятилетняя девочка. Их всех доставили в медучреждение в состоянии средней тяжести, сообщает Newia.
Водитель Ford Focus с места скрылся с места ЧП. В настоящее время сотрудники полиции ведут его розыск, по факту произошедшего проводятся проверочные мероприятия.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей