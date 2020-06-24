Специалист рассказал об опасности неправильного ношения масок

Как сообщает газета “Известия”, в жаркую погоду ношение маски создает эффект удушья у людей, поэтому многие просто спускают ее на подбородок. Тем не менее, риск заразиться коронавирусом в таком случае повышается. Молчанов выразил надежду на благоразумие граждан и правильное ношение ими масок.