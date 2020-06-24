Специалист рассказал об опасности неправильного ношения масок
Сегодня, 16:34ОбществоФото: pixabay.com
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Главный специалист анестезиолог-реаниматолог Министерства здравоохранения России Игорь Молчанов рассказал об опасности ношения маски на подбородке. По его словам, это может спровоцировать ухудшение эпидемиологической ситуации.
Как сообщает газета “Известия”, в жаркую погоду ношение маски создает эффект удушья у людей, поэтому многие просто спускают ее на подбородок. Тем не менее, риск заразиться коронавирусом в таком случае повышается. Молчанов выразил надежду на благоразумие граждан и правильное ношение ими масок.
Также он подчеркнул, что маски и перчатки сегодня обязательно носить, особенно в общественном транспорте. Не отменяется и ограничение социальной дистанции. Кроме того, по-прежнему необходимо избегать массового скопления людей.
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