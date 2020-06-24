Сегодня в Башкирии прошла серия парадов у дома ветерана

Сегодня в Башкирии решено не проводить масштабные празднования. Как и 9 мая, сегодня 24 июня, было решено провести у героев и ветеранов персональные парады прямо около их дома. Всего по республике героев чествовали в 25 муниципалитетах. Для каждого ветерана были организованы марши, живые концерты, выступления.

– У нас в Башкирии – тоже сегодня парады Победы. Но – особенные. В первый раз мы провели такой персональный парад зимой для ветерана нашей легендарной Шаймуратовской дивизии Мугина Нагаева. Я был очень тронут, когда увидел слезы на его глазах… И сегодня – мы проводим 156 таких парадов, почти во всех городах и районах республики, – прокомментировал глава Башкирии Радий Хабиров.

В Уфе мини-парады провели в Кировском и Советском районах. Для ветеранов торжественным маршем прошлись военные под звук «Прощания славянки», также прошел и парад ретро-автомобилей, выпущенных во время войны.

Хасан Хуснуризалов Фото: Артур Салимов, МедиаКорСеть

Фотограф Mkset.ru Артур Салимов подготовил фоторепортаж с мини-парада во дворе домов 125 и 127 на улице Чернышевского. Здесь чествовали сразу двух ветеранов Хасана Хуснуризалова и Усмана Кинзикеева.

Усман Кинзикеев Фото: Артур Салимов, МедиаКорСеть

Хасан Хуснуризалов, по информации ИА «Башинформ», был призван в первые дни войны, тогда ему едва исполнилось 18 лет. Герой с 1941 по 1947 годы участвовал в освобождении Белгорода, Харькова, Полтавы, Кременчуга, Александрии, станции Знаменка, Кировограда, Молдавии. За заслуги его удостоили орденом Красного Знамени, медалями «За отвагу», орден Славы третьей степени, за освобождение Украины — орден Суворова, за освобождение Польши — Богдана Хмельницкого. Войну Хасан Рахимович закончил в Праге.

Ветеранов поздравил глава района Илвир Нурдавлятов, примечательно, что перед торжественной речью один из военных отдал главе честь. В честь героев на месте также присутствовали ветераны войны в Афганистане, воспитанники кадетского корпуса.

В Советском районе Уфы парад Победы прошел под окнами дома по улице Айской, где живет Соловьев Григорий Иванович. Ветеран принимал активное участие в битве за Москву в 1941 году.