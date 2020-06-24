RT Deutsch запустил российско-немецкий проект «Все мысли о войне»

В серии репортажей, выпущенных RT Deutsch, рассказывается о героях войны и психологических травмах, которые оставил самый кровавый военный конфликт в истории человечества. Об этом пишет russian.rt.com.

Проект показывает, что даже по прошествии 75 лет последствия Второй Мировой войны отражаются на участниках и потомках. Чтобы облегчить боль и переживания, связанные с войной, шесть героев проекта рассказывают свои истории. Все это комментирует ведущий в Германии специалист в сфере психологических переживаний последствий Второй Мировой войны Беттина Альберти.

Двое из героев – немцы, которые в военные годы попали в плен и побывали в советских лагерях. Один из них рассказал, что хотел застрелиться, когда попал в плен, но ему не удалось это сделать, так как немецкое оружие не сработало из-за 42-градусного мороза. По словам немца, он обязан жизнью дефектам немецкого оружия и русской зиме. Также он с теплотой вспоминает советских врачей, которые помогали пленным.