Президент ТПП РБ Тимур Хакимов встретился с представителями ТПП из Татарстана

23 июня Президент ТПП РБ Тимур Хакимов провел рабочую встречу с заместителем председателя ТПП РТ по стратегическому развитию Еленой Агеевой и директором департамента стратегического развития ТПП РТ Маратом Ахматовым.

У двух палат, как и двух республик крепкие связи и планы по взаимовыгодному сотрудничеству. В начале встречи заместитель председателя ТПП РТ зачитала приветственный адрес от Председателя Торгово-промышленной палаты Татарстана Шамиля Агеева. Она так же поздравила Тимура Хакимова с юбилейным для ТПП РБ годом.

В 2020-ом Торгово-промышленная палата Башкортостана отмечает 30-летний юбилей. Во встрече приняли участие вице-президенты ТПП РБ Ангелина Александрова и Айнур Аккулов, директор правового департамента Александр Кулешов, которые рассказали о проектах по мерам поддержки МСП, самозанятым, и предпринимателях, работающих на экспорт.

Фото: ТПП ро РБ

Александр Кулешов предложил двум республикам сотрудничать в рамках экспертной деятельности. Было предложено организовать отдельную рабочую встречу по вопросам экспертизы. Ведь экспертное поле сейчас по большей части имеет слабую нормативно-правовую базу. Коллеги из ТПП РТ с удовольствием приняли предложение, и в ближайшее время начнется активная работа в этом направлении.

«К нам поступает огромное количество обращений за оформлением заключений о форс-мажоре. Но так как не в каждом случае возможно удостоверить форс-мажор, заявителям предлагается рассмотреть альтернативный способ разрешения споров в международном коммерческим арбитражном суде. Я считаю очень важно совместно с коллегами из ТПП РТ проработать вопрос деятельности МКАС, особенно в условиях постепенного выхода из ограничительных мер связанных с пандемией. Как арбитр, я могу сказать точно, мы ожидаем рост количества обращений за разрешением споров в МКАС. Нам очень важно, чтобы предпринимательское сообщество обратило внимание на возможность разрешения спора в отделении МКАС при ТПП РФ в г. Уфе, как наиболее преимущественный способ по сравнению с государственными судами», - подчеркнул директор правового департамента, арбитр МКАС Александр Кулешов.

Айнур Аккулов рассказал о «Едином дне отчетности», который ТПП РБ проводит совместно с представителями органов власти, а также о проектах для поддержки бизнес-сообщества Республики Башкортостан.Елена Агеева и Айнур Аккулов также поделились работой Торгово-промышленных палат в 2019 году и в период введения ограничительных мер.«И в Татарстане, и в Башкортостане действуют две известные в стране площадки для работы крупных предприятий. Две Особые Экономические зоны - «Алга» и «Алабуга». Будем рады поделиться опытом и почерпнуть полезные знания у вас. Для поиска инвесторов и обмена опытом предлагаем провести бизнес-миссию с участием представителей двух ОЭЗ.

И с возможностью посетить крупные предприятия ОЭЗ Алабуга, являющиеся членами ТПП РТ», - отметила Елена Агеева, говоря о сотрудничестве двух палат.О деятельности ТПП РБ говорил вице-президент палаты Башкортостана Айнур Аккулов. Айнур Аккулов отметил, что юбилей Башкирской палаты в этом году планируют совместить с проведением масштабного форума «Алга».

Фото: ТПП РБ

Вице-президент ТПП РБ поделился опытом бизнес-объединения по работе с членами палаты, рассказал об успешных проектах и онлайн платформах. Торгово-промышленная палата Башкортостана поделилась опытом открытия подразделений в Октябрьском, Стерлитамаке и Белорецке, а также сообщила о планах открытия подразделения в г.Нефтекамск.Новые представительства открылись и в ТПП РТ. Об их работе рассказал директор департамента стратегического развития Торгово-промышленной палаты Татарстана Марат Ахматов. Подразделения ТПП РТ работают в Закамье и на Юго-Востоке Республики. По словам Марата Ахматова сейчас в ТПП РТ в разработке интеллектуальная карта потребностей.

«Наши представители ездят по районам Татарстана, посещают предприятия и пополняется информация на карте. В онлайн режиме можно кликнуть на любой район республики и увидеть, где какое предприятие работает, какова его потребность и что производит», - рассказал Марат Ахматов.

роме того, в ТПП РТ полностью оцифровали работу с членами Торгово-промышленной палаты. Сейчас Торгово-промышленная палата Татарстана вышла на новый инновационный уровень и работает на IT-платформе для организации операционной деятельности BPIUM.На двусторонней деловой встрече обсудили и совместные проекты. В частности, деятельность по экспертизе, выдаче сертификата «Халяль», проекты для стартаперов, совместные бизнес-миссии для продвижения производителей двух республик и В2В встречи для предпринимателей.