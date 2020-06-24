Фото: commons.wikimedia.org
Охлобыстин прокомментировал ситуацию с Ефремовым
Сегодня, 15:57Общество
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Актер Иван Охлобыстин рассказал о своей последней встречи с Ефремовым. Он также выразил свое мнение по поводу произошедшего.
Как сообщает газета “Известия”, Охлобыстин подчеркнул, что давно дружит с Ефремовым и часто с ним созванивается. Последний раз с актером он говорил около недели до ДТП. Так, Охлобыстин подчеркнул, что в момент аварии он находился у себя на даче.
Актер отметил, что на данный момент Ефремову запрещено пользоваться средствами связи по причине домашнего ареста, поэтому все новости он получает через его жену.
Охлобыстин добавил, что причина аварии, по его мнению, это обычная безалаберность. Он отметил, что не оправдывает Ефремова, однако выразил негативное отношение к его осуждению в обществе.
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