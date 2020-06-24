Охлобыстин прокомментировал ситуацию с Ефремовым

Как сообщает газета “Известия”, Охлобыстин подчеркнул, что давно дружит с Ефремовым и часто с ним созванивается. Последний раз с актером он говорил около недели до ДТП. Так, Охлобыстин подчеркнул, что в момент аварии он находился у себя на даче.