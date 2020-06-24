Минтруд Башкирии дал разъяснение о продлении пособий по безработице

Замминистра труда и социальной защиты в республике Фанур Шайхлисламов пояснил, что речь идет, в первую очередь, о той категории граждан, которые уже имели статус безработных, но срок выплаты пособий истек после 1 марта 2020 года.

Чиновник отметил, что этим жителям Башкирии с 13 июня срок выплаты продлевается на три месяца, но они рассчитаны только до 1 октября. Размер пособия не фиксирован и высчитывается исходя из даты окончания периода выплат.

Шайхлисламов для наглядности привел несколько примеров. В первом случае, если гражданин получил статус безработного 10 марта 2020 года, то размер его пособия в период с 10 марта по 9 июня составлял 1 725 рублей, с 1-го мая по 9 июня размер выплаты повысили до 5 175 рублей, а с 13-го июня эта мера поддержки продлевается на три месяца.

Безработный индивидуальный предприниматель при назначении выплаты в размере 1 725 рублей с 10-го мая по 12 июня получает уже 5175 рублей, а с 13-го июня по 9-е августа снова выше – 13 949 рублей ежемесячно.

Напомним, на брифинге также по безработице высказалась и сама министр Ленара Иванова, отметив, что «халява скоро закончится». Этими словами она напомнила, что пособие по безработице в этом виде рассчитано всего на три месяца, и выделенные деньги попусту закончатся.