Мэрия Соликамска вытесняет конкурентов с автобусных маршрутов ради компании-фаворита
Жители Соликамска с 2019 года ощутили изменения в худшую в движении городских автобусов. Оказалось, что перевозками занялась «Комфортавто». Эта компания появилась на рынке, минуя конкурсные процедуры.
Решением Краевого арбитражного суда от 27 мая муниципальный контракт с данной организацией, касающийся одного из маршрутов, был признан незаконным. Однако «Комфортавто» продолжает заниматься перевозками и сегодня, сообщает properm.ru.
Жители города отмечают ветхость состояния автопарка, принадлежащего компании. Кроме этого, автобусы стали ходить гораздо реже, а на некоторые линии простые горожане не допускаются. Так, маршрут №33 стал перевозить только сотрудников одного из предприятий, хотя ранее подобного ограничения не было.
На конец июня запланированы ещё два судебных слушания по делам, в которых фигурирует «Комфортавто».
Многие опасаются, что в городе может начаться настоящий транспортный коллапс, потому что позиция мэрии по данному вопросу остается неизменной. В администрации города отметили, что по статье 44 ФЗ заказчик может самостоятельно выбирать перевозчика.