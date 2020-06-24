Мэрия Соликамска вытесняет конкурентов с автобусных маршрутов ради компании-фаворита

Решением Краевого арбитражного суда от 27 мая муниципальный контракт с данной организацией, касающийся одного из маршрутов, был признан незаконным. Однако «Комфортавто» продолжает заниматься перевозками и сегодня, сообщает properm.ru.

Жители города отмечают ветхость состояния автопарка, принадлежащего компании. Кроме этого, автобусы стали ходить гораздо реже, а на некоторые линии простые горожане не допускаются. Так, маршрут №33 стал перевозить только сотрудников одного из предприятий, хотя ранее подобного ограничения не было.

На конец июня запланированы ещё два судебных слушания по делам, в которых фигурирует «Комфортавто».