Известно, как в Башкирии поздравят ветеранов с годовщиной Победы
В республике никаких масштабных мероприятий 24 июня проводить не предполагается.
В Уфе приняли решение не проводить масштабное празднование Дня Победы 24 июня. В городской мэрии сообщили, что в столице пройдет серия маленьких парадов персонально для восьми ветеранов. Планируется также поздравить и героев из районов.
Причина такого такого решения – эпидемиологическая ситуация в Башкирии. Полноценные масштабные мероприятия планируется организовать осенью. Сегодня же в честь праздника просто объявлен выходной день для всех работающих.
Напомним, решение об отмене парада ранее было размещено на портале правовой информации в указе главы Башкирии Радия Хабирова. В республике 24 июня, согласно документу, не будет проходить парад победы и другие масштабные мероприятия.
Было запланировано, что в честь годовщины пройдет «Ночь кино» в формате open-air, показ ретроавтомобилей и военной техники, а также выступление праздничного концерта Хора Турецкого. Мероприятия завершатся в сентябре, осенью также пройдет и парад Победы.
Сегодня также покажут фильм по повести Мустая Карима «Радость нашего дома» перед ГКЗ «Башкортостан». Вход бесплатный, но требуется предварительная регистрация места для автомобиля по телефону +79196124049. Количество мест ограничено.