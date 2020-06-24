Известно, как в Башкирии поздравят ветеранов с годовщиной Победы

В Уфе приняли решение не проводить масштабное празднование Дня Победы 24 июня. В городской мэрии сообщили, что в столице пройдет серия маленьких парадов персонально для восьми ветеранов. Планируется также поздравить и героев из районов.

Причина такого такого решения – эпидемиологическая ситуация в Башкирии. Полноценные масштабные мероприятия планируется организовать осенью. Сегодня же в честь праздника просто объявлен выходной день для всех работающих.

Напомним, решение об отмене парада ранее было размещено на портале правовой информации в указе главы Башкирии Радия Хабирова. В республике 24 июня, согласно документу, не будет проходить парад победы и другие масштабные мероприятия.

Было запланировано, что в честь годовщины пройдет «Ночь кино» в формате open-air, показ ретроавтомобилей и военной техники, а также выступление праздничного концерта Хора Турецкого. Мероприятия завершатся в сентябре, осенью также пройдет и парад Победы.