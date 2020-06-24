Главный единоросс Башкирии объяснил отсутствие масок на лицах чиновников
Глава исполкома регионального отделения партии «Единой России» Рустем Ахмадинуров объяснил отсутствие масок на лицах руководителей тем, что они «потеряли головы».
Речь идет о торжественном мероприятии в День памяти и скорби 22 июня, приуроченном к открытию мемориала «Ушедшие на фронт» у ж/д вокзала города Уфы. Рустем Ахмадинуров опубликовал на своей странице в Facebook снимки, на которых запечатлены глава города Ульфат Мустафин, глава республики Радий Хабиров, вице-премьеры Ирек Сагитов и Андрей Назаров (один из инициаторов создания памятника), председатель Курултая Константин Толкачев, а также ветераны города и республики. Присутствует также на снимке и сам Рустем Ахмадинуров.
Журналисты в комментариях под публикацией обратили внимание на то, что все чиновники стоят у мемориала без масок и с нарушенной дистанцией, ставшей привычной во время пандемии коронавируса. Кроме того, масочный режим по-прежнему действует в республике указом самого главы региона.
В ответ на это Рустем Ахмадинуров признался, что снимок был сделан «только на одно фотографирование и все затаили дыхание», при этом «люди чувствуя, что присутствуют на историческом моменте открытия памятника сопоставимого с Монументом Дружбы, немного теряли голову».
Примечательно, что глава исполкома «единороссов» также рассказал и об истории создания памятника - оказывается, его появлению мешало отсутствие политической воли прежнего руководителя республики Рустэма Хамитова, а также его конфликтом между главой администрации города.
Отметим, что ранее глава «Единой России» Башкирии признался, что сам распространял фейковые новости. Об этом он заявил на круглом столе, посвященном ложным новостям, который состоялся на базе регионального отделения партии власти. Речь тогда шла о визите голливудского актера Стивена Сигала в Нефтекамск.