Главный единоросс Башкирии объяснил отсутствие масок на лицах чиновников

Речь идет о торжественном мероприятии в День памяти и скорби 22 июня, приуроченном к открытию мемориала «Ушедшие на фронт» у ж/д вокзала города Уфы. Рустем Ахмадинуров опубликовал на своей странице в Facebook снимки, на которых запечатлены глава города Ульфат Мустафин, глава республики Радий Хабиров, вице-премьеры Ирек Сагитов и Андрей Назаров (один из инициаторов создания памятника), председатель Курултая Константин Толкачев, а также ветераны города и республики. Присутствует также на снимке и сам Рустем Ахмадинуров.

Журналисты в комментариях под публикацией обратили внимание на то, что все чиновники стоят у мемориала без масок и с нарушенной дистанцией, ставшей привычной во время пандемии коронавируса. Кроме того, масочный режим по-прежнему действует в республике указом самого главы региона.

В ответ на это Рустем Ахмадинуров признался, что снимок был сделан «только на одно фотографирование и все затаили дыхание», при этом «люди чувствуя, что присутствуют на историческом моменте открытия памятника сопоставимого с Монументом Дружбы, немного теряли голову».

Фото: Facebook

Примечательно, что глава исполкома «единороссов» также рассказал и об истории создания памятника - оказывается, его появлению мешало отсутствие политической воли прежнего руководителя республики Рустэма Хамитова, а также его конфликтом между главой администрации города.