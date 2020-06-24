Чиновника из Челябинской области приговорили к тюремному сроку за взяточничество
Сегодня, 22:02ОбществоФото: publicdomainpictures.net
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Тракторозаводской районный суд Челябинска приговорил чиновника из Верхнего Уфалея к семи с половиной годам лишения свободы за взяточничество. Срок он будет отбывать в колонии строгого режима.
Подсудимый занимал в администрации Верхнеуфалейского городского округа должность инженера отдела, занимающегося вопросами связи, транспорта, энергетики, ЖКХ и жилищных правоотношений, сообщает kursdela.biz.
Суд установил, что в 2019 году обвиняемый получил 250 тысяч рублей, чтобы согласовать акты выполненных работ по одному из муниципальных контрактов.
О том, были ли фактически проведены работы, не сообщается.
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