Завод ветроустановок в Таганроге получил международную оценку

Генеральный директор “Вестас Рус” Кимал Юсупов подчеркнул, что данная процедура является обязательной, так как партнеры должны полностью отвечать стандартам Vestas в области качества и безопасности. Всего завод проверили по 50 параметрам соответствия, пишет издание rostovgazeta.ru.

Примечательно, что высокие оценки были получены заводом уже на первых этапах. По словам Юсупова, уровень компетенции персонала и качества работы и до проверки соответствовал установленным стандартам.

Сегодня на территории России работает всего несколько заводов, которые всего за семь дней могут изготовить огромную конструкцию общим весов в 200 тонн и длиной почти в 100 метров. И «Башни ВРС» являются одним из таких предприятий.

Генеральный директор «Башни ВРС» Петр Спиридонов отметил, что полученные высокие оценки говорят о современности и высокой производительности производства. Он отметил, что сертификация Vestas является сложным процессом и получить сертификат соответствия могут только лучшие компании. Это снова демонстрирует высокую квалификацию отечественных специалистов, которые с легкостью могут освоить одну из ведущих технологий в области возобновляемой энергетики.

Глава инвестиционного дивизиона ВИЭ УК «Роснано» Алишер Каланов подчеркнул, что полученные оценки от Vestas относительно главного предприятия программы локализации оборудования ветроэнергетических установок свидетельствуют об успешном завершении трансфера в данной отрасли.