Завод ветроустановок в Таганроге получил международную оценку
Компания по производству башен ветроэнергетических установок «Башни ВРС», который расположен на территории Ростовской области, успешно прошел процедуру сертификации от Vestas. Отмечается, что завод был построен при поддержке компании “Роснано”.
Генеральный директор “Вестас Рус” Кимал Юсупов подчеркнул, что данная процедура является обязательной, так как партнеры должны полностью отвечать стандартам Vestas в области качества и безопасности. Всего завод проверили по 50 параметрам соответствия, пишет издание rostovgazeta.ru.
Примечательно, что высокие оценки были получены заводом уже на первых этапах. По словам Юсупова, уровень компетенции персонала и качества работы и до проверки соответствовал установленным стандартам.
Сегодня на территории России работает всего несколько заводов, которые всего за семь дней могут изготовить огромную конструкцию общим весов в 200 тонн и длиной почти в 100 метров. И «Башни ВРС» являются одним из таких предприятий.
Генеральный директор «Башни ВРС» Петр Спиридонов отметил, что полученные высокие оценки говорят о современности и высокой производительности производства. Он отметил, что сертификация Vestas является сложным процессом и получить сертификат соответствия могут только лучшие компании. Это снова демонстрирует высокую квалификацию отечественных специалистов, которые с легкостью могут освоить одну из ведущих технологий в области возобновляемой энергетики.
Глава инвестиционного дивизиона ВИЭ УК «Роснано» Алишер Каланов подчеркнул, что полученные оценки от Vestas относительно главного предприятия программы локализации оборудования ветроэнергетических установок свидетельствуют об успешном завершении трансфера в данной отрасли.
Кроме того, он отметил, что если программу поддержки ВИЭ 2025 - 2030 годов удастся реализовать, то программа локализации ВИЭ будет углублена. Это даст возможность к выходу на экспорт.