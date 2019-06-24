В России по делам о наркотиках в тюрьмах оказалось более четверти всех «сидельцев»

26 % находящихся в тюрьмах граждан России попали туда по статьям, связанными с наркотиками. Эту цифру привел на своей прямой линии 20 июня президент страны Владимир Путин. «Новые Известия» изучили судебную статистику и получили интересные данные.

Внимание к делам по наркотикам обострилось после резонансного дела журналиста Ивана Голунова, которому подкинули наркотики и были готовы обвинить по статье 228 УК - за незаконное хранение наркотиков.

«Новые Известия» изучили отчеты Верховного суда России. По данным за 2017 год, в России по статье 228 были осуждены 99 765 человек. По данным ФСИН, в исправительных колониях за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, в прошлом году находилось 129 419 человек. Рост составил за 10 лет – почти треть.

В среднем в России на каждых 10 тысяч жителей приходится 6 осужденных по наркотическим делам.

Издание провело анализ статистики 22 крупнейших городов страны и выяснило, что в 8 из них доля осужденных по наркоделам на 10 тысяч жителей удивительно сходится: в Самаре, Ульяновске, Оренбурге, Кемерово, Омске, Нижнем Новгороде, Тюмени и Уфе на 10 000 жителей приходится по пять осуждённых.

Разный климат, географическое положение – а показатели идентичны. Это вызывает подозрения в том, что существуют некие планы по посадкам именно наркотических фигурантов, которые доводятся до исполнителей в правоохранительной системе, как это раньше делалось в рамках «палочной системы».

Лидер движения «АнтиДилер», член Общественной палаты Дмитрий Носов считает преувеличенной версию, что большинство сидящих по наркоделам – невинно осужденные:

- 80% осужденных говорят, что им подкинули наркотики, но 90% из них врут. Точно так же, как маньяки, насильники и убийцы говорят, что они невиновны даже при наличии доказательств и видеозаписей. Просто словам верить нельзя. По нашей оценке, лишь порядка 5% осуждённых по статье 228 действительно невиновны.

Адвокат Дмитрий Зацаринский смотрит на ситуацию скептически:

- Осужденных по этой статье очень много. И есть нехорошая тенденция, в частности в Москве: если у человека находят наркотики чуть больше разовой дозы, ему сразу вменяют покушение на сбыт этих наркотиков. При этом ни весов, ни оперативной разработки, подтверждающей подозрения в сбыте нет. И следствие, и прокуратура, всё это пропускает. Палочная система работает.

А как в других регионах

В Волгограде, Ярославле, Казани, Хабаровске и Воронеже насчитывается по 2 человека, осужденных по наркостатьям, на 10 тысяч жителей. В Тольятти, Иркутске, Барнауле, Владивостоке и Тагиле – по 10 человек. Рекорд поставили в Ростове-на-Дону – 20 осужденных на 10 тысяч жителей.

Пока это предварительная картина. Полная же станет понятна только после того, как проведут большую проверку правоприменительной практики по указу спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Статистика Уфы и Башкирии

По данным УМВД Уфы, в 2017 году в Уфе было увеличено количество выявленных наркопреступлений (2745; +18), в том числе фактов сбыта наркотических средств (2045; +115). К уголовной ответственности привлечено 806 (-37) лиц, из незаконного оборота изъято более 15 килограммов (15 913 гр.) наркотических средств.

Выявлено свыше семисот (766 или +247) административных правонарушений в данном направлении, в том числе привлечено к ответственности за «Незаконный оборот наркотических средств» - 132 (+23) лица, «Потребление наркотических средств без назначения врача» - 523 (+125), «Уклонение от прохождения диагностики и лечения от наркомании» - 101 (+101), «Потребление наркотических средств на улицах, стадионах и других общественных местах» - 10 (-2).

На территории республики в 2017 году преступлений, связанных с наркотиками, было зарегистрировано 5765; в том числе преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков из них 5485. То есть больше половины таких преступлений и правонарушений было совершено в Уфе.

В 2018 году тенденция была другой, всего было выявлено почти три тысячи наркопреступлений (2719; -26), в том числе около двух тысяч фактов сбыта наркотических средств (1974; -71). К уголовной ответственности привлечено 775 (-31) лиц, из незаконного оборота изъято более 35 (- 4 273) килограммов наркотических средств (35 838 гр.).

Пресечено и задокументировано свыше тысячи административных правонарушений (1075 или +309), связанных с незаконным оборотом наркотиков, где за «хранение наркотических средств» привлечено к ответственности 177 (+45) лиц, за «Потребление наркотических средств без назначения врача» - 764 (+241) и за «Уклонение от прохождения диагностики и лечения от наркомании» - 131 (+30) лицо.