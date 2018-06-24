В Башкирии объявлен высокий класс пожароопасности

Высокий класс пожароопасности в этом районе республики будет длится с сегодняшнего дня до 27 июня. Поэтому местным жителям стоит быть внимательными и соблюдать правила пожарной безопасности.

Рекомендуется, находясь на природе, не разжигать костры и не бросать окурки в сухую траву, особенно в ветреную погоду. Не рекомендуется оставлять в лесах горючие материалы и стекло. Нельзя выжигать сухую траву на полянах, в садах и под деревьями, разводить костры вблизи деревянных построек.