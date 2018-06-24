Уфимцев просят помочь друг-другу и пополнить “Банк вещей”

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“Банк вещей” начнет работать в Советском районе столице в целях благотворительности.
Каждый человек, соболезнующий оказавшимся в трудной ситуации, может принести по адресу ул.Цюрупы, 102 игрушки, взрослую и детскую одежду и обувь.
Банк вещей работает с 9:00 до 18:00. Телефон центра - 286-02-48.
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