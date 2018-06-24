“Простимся со школой, с жизнью веселой”: фоторепортаж с выпускных Уфы
Сегодня, 15:38ОбществоЗиля АскероваФото: Дмитрия Мухаметкулова
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Площадь имени Салавата Юлаева сегодня ночью стала местом прощания сотни учеников со школой. Наш фотограф отправился именно туда.
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Вчерашние школьники веселились, делали памятные фотографии, танцевали, купались в фонтанах и целовались. Ведь они с сегодняшнего дня уже не школьники, вступили во взрослую жизнь.
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Как сообщил Министерство образования республики, в этом году в выпускных участвовали 18 тысяч одинадцитиклассников и 42,6 тысяч девятиклассников. 715 из них стали обладателями аттестатов с отличием и медалями “За особые успехи в учении”.
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Праздничные ужины были организованы в самих школах, а после школьники пошли на улицу, праздновать дальше.
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