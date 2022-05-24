В Уфе не работают два из трех филиалов официального ритейлера Apple

В Уфе не работают два из трех филиалов официального ритейлера Apple
В Уфе не работают два из трех филиалов официального ритейлера Apple
Вчера, 12:34ОбществоАзамат НуховФото: Photobank Ura Media / 1MI
Официальные ритейлеры начали закрывать убыточные филиалы по всей стране, сообщает 24 мая «Коммерсантъ». Mkset изучил обстановку с магазинами- «яблочниками» в Уфе.

«Коммерсантъ» сообщает, что официальные ритейлеры техники Apple начали закрывать убыточные филиалы сети. Напомним, ранее компания заявляла об уходе с российского рынка.

Так, на данный момент из торговой сети Re: store в Уфе работает один из трех филиалов, расположенный в ТЦ «Мега». Согласно информации из открытых источников, филиал сети в «Планете» закрылся, а в «Семье» не работает временно.

Фото:2ГИС

Корреспондент Mkset связался с филиалом Re: store в ТЦ Мега. Как сообщил сотрудник, бутик продолжает работать в штатном режиме, о планах руководства по закрытию, по его словам, не сообщалось.

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