В Уфе не работают два из трех филиалов официального ритейлера Apple

«Коммерсантъ» сообщает, что официальные ритейлеры техники Apple начали закрывать убыточные филиалы сети. Напомним, ранее компания заявляла об уходе с российского рынка.
Так, на данный момент из торговой сети Re: store в Уфе работает один из трех филиалов, расположенный в ТЦ «Мега». Согласно информации из открытых источников, филиал сети в «Планете» закрылся, а в «Семье» не работает временно.
Корреспондент Mkset связался с филиалом Re: store в ТЦ Мега. Как сообщил сотрудник, бутик продолжает работать в штатном режиме, о планах руководства по закрытию, по его словам, не сообщалось.