В просветительском марафоне «Новые горизонты» приняли участие свыше 12 тысяч человек

В просветительском марафоне «Новые горизонты» приняли участие свыше 12 тысяч человек
В просветительском марафоне «Новые горизонты» приняли участие свыше 12 тысяч человек
Сегодня, 00:41ОбществоФото: znanierussia.ru
Всероссийский просветительский марафон «Новые горизонты» общества «Знание», проходивший в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Сочи с 17 по 19 мая, собрал на пяти площадках более двенадцати тысяч участников со всех концов Российской Федерации.

Программа марафона дала возможность раскрыть правдивую информацию, которая как никогда актуальна сегодня на фоне фейков и попыток перевернуть историю страны с ног на голову, пишет tass.ru.

Более двухсот лекторов и наставников помогли участникам мероприятия углубиться в историю России, осознать ее роль в мире и увидеть перспективы. Кроме того, своим опытом и рекомендациями с присутствующими поделились Дмитрий Песков, Татьяна Голикова, Владимир Мединский, Сергей Лавров, Рамзан Кадыров и другие известные политики и общественные деятели. А еще ребята получили уникальную возможность увидеть самые красивые и необычные места страны в ходе полусотни видеоэкскурсий, проведенных губернаторами регионов.

В рамках мероприятия прошел также финальный этап первых Всероссийских просветительских игр для старшеклассников, объединивший более пятисот учащихся старших классов средних учебных заведений и первых-вторых курсов профессиональных образовательных учреждений. А 27–28 апреля в Москве состоялся питчинг лидеров просветительского хакатона общества «Знание».

Онлайн-трансляции марафона набрали свыше ста двадцати миллионов просмотров. Видеоматериалы с мероприятия планируется в скором времени опубликовать на сайте общества «Знание» и в сообществе «ВКонтакте».

Информационным партнером марафона «Новые горизонты» выступил медиахолдинг 1MI.

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