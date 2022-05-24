В проект «20 главных событий России за 20 лет» вошел рост продолжительности жизни

В проект «20 главных событий России за 20 лет» вошел рост продолжительности жизни
В проект «20 главных событий России за 20 лет» вошел рост продолжительности жизни
Вчера, 19:48ОбществоФото: pixabay.com
Медиахолдинг 1MI и Институт развития интернета представили широкой аудитории нацпроект «20 главных событий России за 20 лет». Авторы акцентировали внимание на том, что за период с 1926 по 2020 год, то есть менее чем за 100 лет, продолжительность жизни выросла в нашей стране с 42 до 73 лет.

В 2000 году этот показатель находился на уровне 65 лет. Эксперты вовсе не удивлены тем фактом, что повышение продолжительности жизни россиян значится в списке ключевых событий страны за последние два десятка лет.

Современные граждане пенсионного возраста по биологическим показателям сравнимы с 50-летними, жившими в середине минувшего века. Очевидно, что процессы старения замедлились. Проще говоря, человека в возрасте 60, да, пожалуй, и 70 лет не всегда можно назвать «стариком» в привычном для нас смысле.

Предельным сроком службы организма человека является 150-летний период. Такова цифра, рассчитанная международной группой ученых, которыми руководил россиянин Петр Федичев, представляющий Московский физико-технический институт. Нашей медицине, следовательно, есть к чему стремиться.

Речь идет об ученых, пытающихся предупреждать причины преждевременной смертности населения страны. Основные из них – это кардиомиопатия, инсульт и ишемическая болезнь сердца. Медики давно научились предупреждать и диагностировать эти заболевания, а также эффективно лечить таких пациентов. От последних требуются только осознанный отказ от всех вредных привычек, своевременное обращение за врачебной помощью и ответственный подход к бесплатной диспансеризации.

Общепринятая мировая концепция предусматривает, что одно из главных доказательств высокого уровня системы здравоохранения – это самочувствие новорожденных. Нормой стало сегодня то, что было просто невообразимо 20 лет тому назад, отмечают эксперты.

Фетальные операции, то есть хирургические вмешательства в организм еще не появившегося на свет плода, сейчас повсеместно проводят во всех российских субъектах. Дефекты устраняют внутриутробно, и рождаются полностью здоровые дети.

Следует отметить, что достижению столь высоких результатов способствовали стартовавшие в 2019 году национальные проекты «Демография» и «Здравоохранение». Более того, они позволили России зафиксироваться на новом уровне жизни, поскольку положительных изменений явно становится все больше.

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