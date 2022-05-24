Смерть в коллекторе, венок у стелы прав человека в Уфе и рассылка от военкомата

Сегодня, 24 мая, в Уфе на территории строящегося дома по улице Гази Загитова были обнаружены тела троих погибших. По факту смерти СК Башкирии начал проверку. По предварительным данным, погибшими оказались сотрудники жилищного фонда, которые могли отравиться газами при установке дренажного насоса.
С сегодняшнего дня и до конца осени частично перекроют улицу Пушкина в Уфе. Так, уже закрыт участок улицы Пушкина, ограниченный улицами Аксакова и Цюрупы. Ремонт дороги который обойдется в 124 миллиона рублей будет происходить так — половина проезжей части будет закрыта во время фрезерования, укладки выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия.
К посвященной правам человека стеле в Уфе принесли траурный венок «от граждан России». Стела в центре Уфы, посвященная правам человека, уже не раз становилась местом, где уфимцы проводили одиночные пикеты. Уфимец возложил траурный венок к стеле. На венке на ленте значится надпись «Помним, скорбим. От граждан России». Позже мужчину вызвали в отдел полиции.
186 дачных участков и богатые жены: чиновники мэрии Уфы раскрыли доходы за 2021 год. Сведения о доходах за прошлый год были опубликованы 24 мая. К слову, доходы мэра Уфы Ратмира Мавлиева не опубликованы, так как он находится в должности меньше года, с февраля месяца.
Башвоенкомат объяснил причину рассылки приглашений на сборы в Башкирии. Как оказалось, с мобилизацией данные сборы ничего общего не имеют, а являются плановым мероприятием по комплектации Вооруженных сил Российской Федерации военнослужащими-контрактниками. Уточнил изданию начальник отделения по работе с гражданами Башквоенкомата Рамиль Багаутдинов и то, что пополняется комплектация контрактников и мужчинами, которых призывают также и из запаса.
Путин назначил председателя Арбитражного суда Башкирии на шесть лет. Председателем Арбитражного суда республики стал Николай Архиереев, гласит указ, подписанный президентом России.