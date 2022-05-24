Путин назначил председателя Арбитражного суда Башкирии на шесть лет

Путин назначил председателя Арбитражного суда Башкирии на шесть лет
Путин назначил председателя Арбитражного суда Башкирии на шесть лет
Вчера, 09:58ОбществоАзамат НуховФото: Станислав Шемелов, Александр Елисеев, Александр Лушкин, Анна Тарлап / 1MI
Председателем Арбитражного суда республики стал Николай Архиереев, гласит указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным

Председателем республиканского Арбитражного суда станет Николай Архиереев. Соответствующий указ за подписью президента Владимира Путина был опубликован ранее на портале правовой.

Сообщается, что эту должность Архиереев будет занимать в течение шести лет. Примечательно, что должность судьи в Арбитржном суде республики он занял более 10 лет — в 2011 году. В 2021 году Архиереев стал исполняющим обязанности председателя суда.

Напомним, ранее Арбитражный суд республики в течение 13 лет возглавлял Игорь Арсенов. Полномочия Арсенова истекли в начале 2021 года.

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