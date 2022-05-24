Путин назначил председателя Арбитражного суда Башкирии на шесть лет

Председателем республиканского Арбитражного суда станет Николай Архиереев. Соответствующий указ за подписью президента Владимира Путина был опубликован ранее на портале правовой.
Сообщается, что эту должность Архиереев будет занимать в течение шести лет. Примечательно, что должность судьи в Арбитржном суде республики он занял более 10 лет — в 2011 году. В 2021 году Архиереев стал исполняющим обязанности председателя суда.
Напомним, ранее Арбитражный суд республики в течение 13 лет возглавлял Игорь Арсенов. Полномочия Арсенова истекли в начале 2021 года.