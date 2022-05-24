Проект «20 главных событий России за 20 лет» отметил важность Олимпиады в Сочи для РФ

Проект «20 главных событий России за 20 лет» отметил важность Олимпиады в Сочи для РФ
Проект «20 главных событий России за 20 лет» отметил важность Олимпиады в Сочи для РФ
Вчера, 16:24ОбществоФото: piqsels.com
Холдинг 1MI продолжает представлять итоги национального проекта «20 главных событий России за 20 лет». Социологи, журналисты и политологи выясняют мнение молодых россиян о том, какие события современной истории больше других повлияли на их жизнь. Поддерживает проект АНО «Институт развития интернета».

Как сообщает rostovgazeta.ru, Красную Поляну, начиная с 2014 года, ассоциируют с проходившими в Сочи Олимпийскими играми. Горное село Эсто-Садок, так оно обозначено в качестве географической локации на официальных картах, каждый год привлекает сотни тысяч туристов со всей планеты. И не только благодаря современной инфраструктуре, созданной к сочинским Играм, но и тому, какой толчок к развитию курорта дала прошедшая там Олимпиада-2014.

Она не только стала новой эпохой в российской истории — после того, как корейский город Пхёнчхан получил от Сочи олимпийский флаг на церемонии закрытия Игр, перемены тут только начались.

В 2020 году территория Олимпийского парка стала отдельной административной единицей, а образовательный центр поддержки одаренных детей «Сириус» приобрел статус важной для всей страны федеральной территории.

Уровень жизни сочинцев тоже поднялся на невиданную здесь ранее высоту. Город и его окрестности обзавелись обновленной системой электро- и водоснабжения, новыми больницами. Появление современной гостиничной инфраструктуры стало гарантией стабильного и платежеспособного потока отдыхающих. С учетом того, что примерно 70 процентов местных жителей прямо или косвенно работает в бизнесе, связанном с туризмом, несколько поколений жителей Краснодарского края могут считать прошедшие Игры главным событием региона.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы