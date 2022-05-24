Проект «20 главных событий России за 20 лет» отметил важность Олимпиады в Сочи для РФ

Холдинг 1MI продолжает представлять итоги национального проекта «20 главных событий России за 20 лет». Социологи, журналисты и политологи выясняют мнение молодых россиян о том, какие события современной истории больше других повлияли на их жизнь. Поддерживает проект АНО «Институт развития интернета».

Как сообщает rostovgazeta.ru, Красную Поляну, начиная с 2014 года, ассоциируют с проходившими в Сочи Олимпийскими играми. Горное село Эсто-Садок, так оно обозначено в качестве географической локации на официальных картах, каждый год привлекает сотни тысяч туристов со всей планеты. И не только благодаря современной инфраструктуре, созданной к сочинским Играм, но и тому, какой толчок к развитию курорта дала прошедшая там Олимпиада-2014. Она не только стала новой эпохой в российской истории — после того, как корейский город Пхёнчхан получил от Сочи олимпийский флаг на церемонии закрытия Игр, перемены тут только начались. В 2020 году территория Олимпийского парка стала отдельной административной единицей, а образовательный центр поддержки одаренных детей «Сириус» приобрел статус важной для всей страны федеральной территории. Уровень жизни сочинцев тоже поднялся на невиданную здесь ранее высоту. Город и его окрестности обзавелись обновленной системой электро- и водоснабжения, новыми больницами. Появление современной гостиничной инфраструктуры стало гарантией стабильного и платежеспособного потока отдыхающих. С учетом того, что примерно 70 процентов местных жителей прямо или косвенно работает в бизнесе, связанном с туризмом, несколько поколений жителей Краснодарского края могут считать прошедшие Игры главным событием региона.

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