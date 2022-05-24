ОК обновили сервис «Моменты»: публикация ссылок для всех профилей и групп

Теперь авторы моментов как в профилях, так и в группах могут добавлять любые ссылки вне зависимости от количества подписчиков и наличия официального статуса («синей галочки»). Также для пользователей «Моментов» в iOS-приложении ОК добавили специальные анимированные фоны, которые сделают фотографии ярче и заметнее.
ОК разрешили прикреплять к публикациям в сервисе «Моменты» кнопку со ссылкой на любые сайты, блоги, страницы в интернете или внутри соцсети. Таким образом все авторы и модераторы групп смогут привлекать больше внимания к любому событию или контенту – статьям на сайтах, продаже билетов на мероприятия или новым товарам в группе. Ранее эта функция была доступна только официальным группам и профилям в соцсети.
Добавить ссылку можно к публикациям исчезающих фото и видео в мобильных приложениях ОК на Android и iOS. Авторы также получат доступ к статистике переходов по ссылке.
Кроме того, авторы моментов в iOS-приложении ОК смогут добавлять к своим фотографиям специальный фон: алгоритм распознает объект на снимке и рисует анимированный эффект вокруг него. Эффект позволяет создать «живой» фон, который сделает изображение более интерактивным. Фон можно добавить как на медиа, загруженные из галереи, так и на фотографию, снятую из «Моментов». В будущем функция появится и для пользователей Android.
Ранее ОК открыли возможность публиковать моменты всем группам в соцсети. С помощью нового формата авторы, медиа и представители бизнеса могут увеличить вовлеченность подписчиков своей группы, расширить охват контента в соцсети и разнообразить свой контент.