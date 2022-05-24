На банду обнальщиков из Уфы, которые за три года отмыли 90 млн, завели уголовное дело

«Клиенты» банды имели желание неофициально вывести деньги со своих счетов и для этого перечисляли их на расчетные счета подставных «бизнесменов» под фиктивными основаниями. Так у них получалось вывести деньги без комиссии за незаконные банковские переводы, которая составляла 11%, эти 11% от сделок и становились прибылью банды. За три года таким образом предприимчивые граждане, а ныне фигуранты уголовного дела «обработали» более 90 млн рублей. Ряд доказательств в виде документов бухгалтерской отчетности, техники и печатей был найден дома у участников банды и в помещениях, которые они арендовали. Там же была найдена наличность в размере более 5 миллионов рублей.