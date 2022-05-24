Минеева оценила новые меры поддержки экономики

Российские власти расширили перечень мер поддержки отечественной экономики еще на двадцать три пункта. Московский уполномоченный по защите прав предпринимателей города Москвы Татьяна Минеева дала оценку некоторым из них.

По ее словам, часть этих мер направлена на снижение издержек бизнеса, при этом они призваны защитить интересы российских предпринимателей в ряде отдельных отраслей, пишет vostokmedia.com. В частности, как пояснила Минеева, теперь собственники торговых центров получили право досрочно расторгать арендные договоры с компаниями из недружественных стран. Бизнес-омбудсмен пояснила, что владельцы ТЦ уже не раз сообщали о ситуациях, когда зарубежные фирмы отказывались платить арендную плату, но при этом не освобождали занимаемые помещения. Теперь же собственники торговых площадей смогут расторгать договоры с такими компаниями в одностороннем порядке, подчеркнула Татьяна Минеева. Новые меры по поддержке экономики ранее представил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседаниях президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкционных ограничений. Он пояснил, что власти страны планируют усовершенствовать механизм соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), добавить в законодательство изменения, которые позволят перезапустить его действие и возобновить заключение таких документов. Мишустин также сообщил, что в настоящее время на рассмотрении Минэкономразвития находятся свыше семидесяти таких проектов. Премьер-министр уточнил, что данные документы предполагают уточнение состава и условий стабилизационных оговорок, замену камеральных проверок на налоговый мониторинг. Кроме того, предпринимателям - участникам СЗПК предоставят право на продление срока действия соглашений, когда их выполнение будет временно невозможно — например, из-за дисбаланса внутреннего рынка или неблагополучной санэпидситуации, что даст возможность не расторгать документы, а лишь временно отложить достижение намеченных результатов. Мишустин заявил, что такой подход поможет привлечь инвестиции в экономику страны, а также запустить новые проекты и создать тысячи рабочих мест. Таким образом, по словам главы кабмина, цель нововведений - помочь предприятиям преодолеть временные затруднения, поддержать граждан и обеспечить занятость, а также сохранить спрос на работу высококвалифицированных специалистов. Напомним, ранее сообщалось о запуске программы кредитования системообразующих организаций медиаотрасли, включая электронные, печатные СМИ и полиграфию. Кроме того, в отечественных вузах формируются “цифровые кафедры” в рамках федерального проекта “Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли”. А еще российские власти запустили программу льготного кредитования для предприятий, приобретающих приоритетную импортную продукцию, по мнению экспертов, это поможет наладить поставки всех необходимых товаров и ресурсов.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter