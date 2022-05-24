Минеева назвала снижение штрафов для бизнеса итогом реформы КНД

В прошлом году средняя средний размер штрафов, наложенных на российский бизнес, снизился на 34% в сравнении с 2020 годом. По заявлению уполномоченного по защите прав предпринимателей в российской столице Татьяны Минеевой, реформа контрольной и надзорной деятельности начала давать свои результаты.

По словам Татьяны Минеевой, сокращение суммы штрафов в отношении бизнеса в прошлом году свидетельствует о том, что реформа КНД действует. Смысл в том, подчеркнула бизнес-омбудсмен, чтобы сместить акцент с выполнения проверок на профилактику нарушений и дать компаниям и ИП больше гарантий при взаимодействии с органами. И здесь важно регулярно получать от бизнеса обратную связь, заявила Татьяна Минеева. Как пишет rostovgazeta.ru, Борис Титов, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, назвал сегодняшние штрафы более легкими. При увеличении числа наложенных штрафов (за год их стало больше на 9%, число достигло 1,056 млн рублей) их общий размер сократился с 42,3 млрд рублей до 30 млрд рублей. То есть размер среднего штрафа снизился на 34%. Но при этом пока нет решительной динамики к переходу на преимущественное использование предупреждений (по крайней мере, как первоначальной меры воздействия на бизнес). Об этом Борис Титов сказал, комментируя итоги IV Индекса административного давления на бизнес, разработанного в рамках ежегодного доклада российскому президенту. Титов выступил с предложением сделать качественнее анализ контрольно-надзорной деятельности, объединив все разрозненные формы ее учета на базе действующего Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий. Предполагается, что в единую информационную систему должны быть интегрированы данные Росстата, судебной статистики, региональных и муниципальных контролирующих органов. Титов отметил, что в итоге должна сформироваться возможность анализа не только частоты проверок, но и их экономических последствий: штрафов, приостановки деятельности. Общее количество проверок в РФ в 2021 году, по данным Индекса, выросло — сказалась временная отмена моратория на внеплановые проверки. В прошлом году общее число проверок составило 973,37 тыс. В 2020 году их было 534,19 тыс. Как и ранее, три четверти проверок приходятся на федеральные органы. В прошлом году только два из 8 исследованных ведомств — Росздравнадзор и Ространснадзор — показали снижение их количества. У других число проверок за год значительно выросло.

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