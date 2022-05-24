Минеева: Бизнес-омбудсменам нужно дать право участия в уголовных процессах

По мнению Бориса Титова, уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, федеральным и региональным бизнес-омбудсменам необходимо дать право вступать в дела в качестве защитников не только в процессах по КоАП РФ, но и по УК РФ. Его точку зрения разделяет и Татьяна Минеева, бизнес-омбудсмен Москвы.

Татьяна Минеева отметила, что полностью разделяет мнение федерального бизнес-омбудсмена, и подчеркнула, что в России создана обширная практика участия в судах. “Роль уполномоченных в деле защиты прав и интересов предпринимателей необходимо расширять. Надеюсь, что право вступать в дело в качестве защитников не только в административном, но и в уголовном процессе – дело будущего”, – сказала она. Об этом пишет rostovgazeta.ru. До этого правительство одобрило и направило в Государственную думу законопроект, вносящий поправки в КоАП РФ. Так, в документе предусмотрена норма о повышении важности роли уполномоченных по защите прав предпринимателей в регионах. В частности, закреплена возможность их участия в рассмотрении дел в роли защитников, действует ответственность за создание препятствий их в деятельности. В пятницу Борис Титов прокомментировал законопроект при общении с журналистами и отметил, что желаемый набор полномочий не ограничивается. По его мнению, следует дать бизнес-омбудсменам, как региональным, так и федеральным, право вступать в дела в роли защитников не только в делах по КоАП РФ, но и по УК РФ. Титов выразил надежду на то, что в будущем это реализуется. По заявлению Титова, за 10 лет, пока существует институт уполномоченных по защите прав предпринимателей, наработана достаточно активная практика участия в судах. Он отметил, что до недавнего времени региональный уполномоченный мог выступать в качестве защитника предпринимателя, привлекаемого к ответственности по КоАП РФ, при наличии доверенности от лица федерального уполномоченного. Это, подчеркнул Титов, безусловно, значительно сокращало свободу его действий. Благодаря поправкам удастся помочь большому количеству бизнесменов. В числе нефинансовых мер поддержки со стороны следует отметить мораторий на проведение в текущем году плановых проверок бизнеса. Мораторий установлен Постановлением Правительства РФ от 10 марта 2022 г. № 336 (далее – Постановление № 336). Он затрагивает весь бизнес, не только малый и средний бизнес, на основании ст. 26.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ. Исключение составляют мероприятия в рамках санэпидконтроля объектов, которые относятся к группам чрезвычайно высокого риска. Это детские сады, школы, лагеря для детей и прочие учреждения, организующие отдых и оздоровление детей, отвечающие за питание детей компании, роддома и перинатальные центры, организации, оказывающие соцуслуги с обеспечением проживания, а также компании, занятые водоподготовкой и водоснабжением. Исключение составляет также государственный пожарный надзор в отношении объектов, относящихся к группам высокого и чрезвычайно высокого риска. Это компании, предоставляющие дошкольное и общее образование, организующие отдых и оздоровление детей, роддома, перинатальные центры, учреждения, оказывающие социальные услуги с предоставлением проживания. Среди других исключений – это госнадзор в сфере промышленной безопасности в отношении производственных объектов II класса опасности. Кроме того, это государственный ветеринарный контроль в отношении деятельности по содержанию, разведению и убою свиней.

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