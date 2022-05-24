Кабмин: Направлено 3 млрд рублей на капитальный ремонт студенческих общежитий

Кабмин: Направлено 3 млрд рублей на капитальный ремонт студенческих общежитий
Кабмин: Направлено 3 млрд рублей на капитальный ремонт студенческих общежитий
Вчера, 09:10ОбществоФото: pixabay.com
Как сообщил премьер-министра РФ Михаил Мишустин, правительство РФ направило три миллиарда рублей на капремонт студенческих общежитий в российских регионах.

По данным ТАСС стало известно о том, что распоряжение о выделении средств уже подписано. Об этом пишет RT.

Мишустин уточнил, что капремонт поручил провести президент России Владимир Путин.

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