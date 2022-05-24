Глава МИД РФ Лавров признался, что впервые почувствовал будучи в Башкирии

Напомним, в последнее время Радий Хабиров посещал не только Москву, но и дружественный Узбекистан, стоимость перелета туда делегации властей Башкирии заинтересовала экономиста из Уфы, изучая госконтракт на перелет чиновников он обнаружил в документах интересную несостыковку и предположил чем она может быть обосновано. Следом за поездкой в Узбекистан Всеволода Спивака заинтересовала и стоимость полета в Волгоград, который оказался дороже визита в Дубаи.