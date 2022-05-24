Эксперт рассказал о рисках согласия на обработку персональных данных

Юрист адвокатского бюро “Юрлов и партнеры” Глеб Ситников считает, что согласие граждан на обработку личных данных может привести к тому, что персональную информацию будут использовать для иных целей.

Ситников заявил. что нужно внимательно читать договор о праве на использование личных данных. Если цели “выходят за разумные пределы”, то необходимо задавать оператору вопросы, пишет iz.ru. Также адвокат напомнил, что гражданин может отозвать согласие на обработку личных данных. При этом такой запрос не означает автоматического прекращения их обработки и удаления из баз оператора. Согласие на обработку личных данных должно содержать перечень передаваемых сведений и сроки обработки. В определенных случаях согласие должно быть только письменным. Самые строгие требования должны предъявляться к согласию на обработку личных данных, подлежащих распространению.

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