Уже послезавтра, 26 мая, в России стартуют выпускные экзамены. Единый госэкзамен предстоит сдавать и по обязательным предметам, и по предметам по выбору. Mkset публикует расписание, включая резервные дни для сдачи экзаменов и график экзаменов в дополнительный период.
Резервные даты ЕГЭ предназначены для пересдачи экзамена из-за плохих результатов, либо из-за отсутствия выпускника (по уважительной причине) в основной период. Пересдать ЕГЭ в резервные дни можно только по двум предметам:
Для тех же, кто провалился в предметах по выбору в прошлом году, в 2022 году экзамены можно сдать в указанные даты:
Дополнительный период предназначен для сдачи ЕГЭ тем, кто не имел возможности сдать его в основные сроки, это: