В Германии найден медальон времен войны, принадлежавший жителю Башкирии

Хозяином медальона был уроженец Мелеузовского района Башкирии Семен Егорович Гречишкин 1918 года рождения. Он воевал стрелком 74-1 дивизии и пропал без вести в октябре 1941 года. Предположительно он был в плену и таким образом его медальон мог оказаться в Германии либо такой своеобразный «военный сувенир» вывез из СССР кто-то из немецких солдат. Установить это теперь уже почти невозможно.