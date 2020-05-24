В Германии найден медальон времен войны, принадлежавший жителю Башкирии
Жительница Кёльна нашла медальон уроженца Башкирии, пропавшего без вести во время войны.
Женщина из Кёльна случайно обнаружила на своем приусадебном участке медальон с личными данными уроженца Башкирии, который считается пропавшим без вести со времен Великой Отечественной войны.
Хозяином медальона был уроженец Мелеузовского района Башкирии Семен Егорович Гречишкин 1918 года рождения. Он воевал стрелком 74-1 дивизии и пропал без вести в октябре 1941 года. Предположительно он был в плену и таким образом его медальон мог оказаться в Германии либо такой своеобразный «военный сувенир» вывез из СССР кто-то из немецких солдат. Установить это теперь уже почти невозможно.
Как сообщили в пресс-службе Общественной палаты Башкирии, поисковики отряда «Тулпар» нашли потомков красноармейца, которые теперь живут в Салавате. Об этом сообщил руководитель регионального отделения поискового движения России в РБ Владимир Волков.