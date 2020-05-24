Опять прославились: вся Россия обсуждает, как в Башкирии медсестер заперли в морге

Сегодня, 24 мая, многие федеральные информационные ресурсы опубликовали сообщение о том, как двух медсестер, которые проводили уборку в палате, где лежала больная с коронавирусом, руководство больницы заперло в морге. Как сообщил портал ProUfu.ru, подобное ЧП произошло в Архангельской ЦРБ.

Данное событие имело место еще 14 мая. В тот день 65-летнюю пациентку, у которой был подтвержден коронавирус, госпитализировали в уфимскую клинику. Двум медсестрам поручили санобработку палаты, а после этого опомнившееся руководство больницы не придумало ничего лучше, как изолировать обеих женщин в помещении морга, которое соседствовало с боксом для пациентов с коронавирусом.

У дверей, по словам медсестер, была поставлена охрана. Женщинам пришлось провести бессонную ночь в холодном помещении рядом с трупами.

Примечательно, что утром одну из медсестер отправили домой на самоизоляцию, а второй дали указание продолжить работу в больнице.

Больничный обеим женщинам был открыт только 20 мая после того, как они обратились в прокуратуру.

Руководство Архангельской ЦРБ настаивает, что на самом деле все было не так и сенсацию придумали журналисты.

Как пояснила главный врач Архангельской ЦРБ Людмила Хатмуллина, провизорный госпиталь рассчитан на 12 коек, есть еще изолятор на пять коек для контактных лиц, он оборудован в БАК-лаборатории, в одном здании с моргом. Женщины ночевали в этом изоляторе, там нет никакого трупного запаха, обеспечены вполне комфортные условия пребывания. Схема работы госпиталя и изолятора, по слова главврача, согласована со всеми инстанциями.

Отметим, что ранее сообщалось о том, что прокуратура проверяет жалобы медиков, который крайне недовольны системой начисления зарплаты и стимулирующих выплат, которые полагаются медработникам, чей труд связан с угрозой заражения коронавирусной инфекцией.