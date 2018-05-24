Здание уфимского речного порта на Сафроновском проезде выставят на продажу
Сегодня, 16:31ОбществоЗиля Аскерова
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Офис речного порта будет выставлен на продажу госинвесткомпанией “Региональный фонд”.
Речной порт "Уфа" – дочернее предприятие обанкротившегося Башкирского речного пароходства. В 2016 году четырехэтажное здание порта (площадь – 1,55 тыс.кв.м) было передано в залог Сбербанку. Вскоре долги предприятия были выкуплены Регфондом. Также инвесткомпании принадлежит право аренды до 2019 года землями речного порта (60 кв.м).
Стоимость офиса, который планируют выставить на продажу, был оценен на 48 млн рублей с НДС.
До банкроства ООО «Речной порт Уфа» занимался добычей нерудных стройматериалов, их перевозкой в порты, отгрузкой и отправкой по железной дороге.
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