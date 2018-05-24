В России штрафуют гостиницы завышающие цены перед ЧМ-2018

На сегодняшний день сумма собранных с гостиниц штрафов превысила отметку в девять миллионов рублей. Об этом 24 мая пишет газета « Известия ».

Роспотребнадзор уже одержал победу в 34 судах. Всего контролирующие органы выявили 738 эпизодов завышения цен и 190 эпизодов отсутствия свидетельств о прохождении гостиницами классификации.

В начале нынешнего года правительство России приняло законопроект обязывающий все отели участвовать в обязательной процедуре выставления рейтинга. Гостиницы с фондом от 50 номеров должны пройти классификацию до первого июля 2019 года. Отелям с фондом от 15 номеров необходимо пройти указанную процедуру до начала 2020 года. Все остальные подобные заведения должны оформить нужные бумаги до первого июля 2021 года.