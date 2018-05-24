В России штрафуют гостиницы завышающие цены перед ЧМ-2018
Власти Российской Федерации начали штрафовать отели, которые заподозрили в завышение стоимости обслуживания перед Чемпионатом мира по футболу 2018 года.
На сегодняшний день сумма собранных с гостиниц штрафов превысила отметку в девять миллионов рублей. Об этом 24 мая пишет газета «Известия».
Роспотребнадзор уже одержал победу в 34 судах. Всего контролирующие органы выявили 738 эпизодов завышения цен и 190 эпизодов отсутствия свидетельств о прохождении гостиницами классификации.
В начале нынешнего года правительство России приняло законопроект обязывающий все отели участвовать в обязательной процедуре выставления рейтинга. Гостиницы с фондом от 50 номеров должны пройти классификацию до первого июля 2019 года. Отелям с фондом от 15 номеров необходимо пройти указанную процедуру до начала 2020 года. Все остальные подобные заведения должны оформить нужные бумаги до первого июля 2021 года.
Напомним, на конец апреля Роспотребнадзором было выявлено 622 случая завышения отелями цен. Размер наложенных штрафов превысил сумму 7,2 миллиона рублей.