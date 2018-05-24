В Башкирии жителей районов предупредили о чрезвычайной пожарной опасности

Согласно пресс-службе ведомства, с 20 часов 24 мая до 20 асов 25 мая на территории республики ожидается облачная погода, небольшие дожди, местами до умеренных, ночью по югу без осадков. В отдельных районах грозы, град. Ветер северо-западный, северный 7-12 м/с, местами шквалистое усиление ветра до 17-22 м/с. Температура воздуха ночью 7-12°, по югу до 17°, днем 14-19°, по югу до 25°.На автодорогах утром местами дымка, видимость 1-2км.В Уфе ожидается облачная погода, небольшие дожди, местами до умеренных. Ветер северо-западный, северный 7-12 м/с, днем порывистый. Температура воздуха ночью 10-12°, днем 17-19°. На сегодняшний день по республике отмечается пожароопасность 3 и 4 классов, в Хайбуллинском районе 5 чрезвычайный класс пожароопасности.

Также добавим, что в Башкирии наказали более 150 человек, виновных в лесных пожарах. На период 21 мая в республике зафиксированы уже 82 лесных пожара. Крупных пожаров, к счастью, допущено не было, и тем не менее в их тушении были задействованы 1272 человека и 378 единиц техники.