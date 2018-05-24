США хотят ввести 25% пошлины на ввоз в страну машин зарубежного производств

По мнению министра экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, 25% пошлины на поставки в США транспортных средств может вызвать смятение на международном рынке. Новые сборы могут превратиться в ограничительные механизмы, которые плохо отразятся на уже действующих торговых ограничениях. Последние были приняты в рамках ВТО.