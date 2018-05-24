США хотят ввести 25% пошлины на ввоз в страну машин зарубежного производств
Сегодня, 18:56Общество
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Белый дом изучает возможность введения 25% сбора на поставки в страну иностранных автомобилей.
Вашингтон называет введение новых пошлин мерами по национальной безопасности. Об этом 24 мая пишет газета «Известия».
По мнению министра экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, 25% пошлины на поставки в США транспортных средств может вызвать смятение на международном рынке. Новые сборы могут превратиться в ограничительные механизмы, которые плохо отразятся на уже действующих торговых ограничениях. Последние были приняты в рамках ВТО.
Отметим, что в конце марта 2018 года США ввели 25% пошлины на ввоз стали и 10% пошлины на импорт алюминия.
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