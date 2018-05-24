Семья из Башкирии нашла в Беларуси могилу своего деда-фронтовика

Как оказалось, родного дядю семья из Башкортостана искала с 1941 года, когда пришло письмо «пропал без вести». Благодаря архивам, только в начале 2000 года они узнали и место гибели солдата, и время. Гости из Уфы на могилу дяди привезли горсть родной земли. Об этом случае рассказали «Вести-Башкортостан».

- Родители мои, мой отец, наши деды мечтали посетить это место, они, сколько мне давали наказов найти, мы все разыскивали, - пояснил Рамиль Багаутдинов, полковник запаса, племянник участника Великой Отечественной войны.

Пока родные оплакивали солдата, считая его с 1941 года погибшим, он как оказалось, еще целых три года, рискуя жизнью, выносил раненых с поля боя. За проявленное мужество был награждён орденом Красной Звезды. Только в боях под Витебском он получил смертельное ранение.

В братской могиле в районе Лиозно похоронены почти 3 тысячи солдат и офицеров, и поисковая работа в регионе продолжается, ежегодно списки пополняются новыми именами. С осени 1943 по лето 1944, сражения шли за каждый метр земли.

От райцентра Лиозно до Витебска расстояние - около 30 километров, кругом - оборонительные рвы и минные поля. По обе стороны фронта были стянуты лучшие воинские подразделения: авиация, артиллерия, танки, пехота. Непрерывные бои продолжались 9 месяцев, только по официальным данным, в окрестностях Лиозно погибло 30 тысяч солдат и каждый второй мирный житель.

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В майские праздники в Лиозненском районе каждый день принимают гостей, на небольшом клочке земли здесь 86 воинских захоронений.