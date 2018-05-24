Роспотребнадзор: В Башкирии клещи покусали более 2500 человек

Согласно данным ведомства, на 24 мая к специалистам за помощью обратились 2531 человек. Известно, что это на показатель ниже уровня аналогичного периода прошлого года в 1,2 раза. В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в РБ исследовано 2527 насекомых», — сообщили в пресс-службе ведомства.

К счастью, ни одного на данный момент случая заражения энцефалитом и боррелиозом не зарегистрировано.

Ранее по информации Роспотребнадзора на 18 мая 2018 года с жалобами на укусы клещей в больницы России обратились свыше 89 000 человек.