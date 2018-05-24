Минобороны РФ запретило проносить гаджеты на режимные объекты
Министерство обороны России ввело новые правила по использованию на своих объектах электронных устройств.
Теперь на режимную территорию запрещено проносить любые гаджеты. Об этом 24 мая пишет газета «Известия».
Вне закона в ведомственных режимных объектах Минобороны РФ оказались почти все электронные устройства. Речь идет о смартфонах, айфонах, сотовых телефонах с камерами, любом фото- и видеооборудовании, смарт-часах, фитнес-браслетах, ноутбуках, средствах спутниковой связи и даже старых кнопочных мобильниках.
Такие жесткие ограничения налагаются не на все воинские части, а только на отдельные. Использование личных гаджетов запретили также в местах хранения секретной информации, где работают с документами содержащими государственную тайну под грифом «секретно», «совершенно секретно» и «особой важности». В итоге ограничительные меры затронули множество объектов Генштаба Минобороны РФ.
Сотрудникам данных учреждений кроме гаджетов запрещено проносить через КПП устройства способные определять их местоположение и технику оснащенную модулями Wi-Fi, Bluetooth, инфракрасными портами и мобильными модемами. В отдельных случаях спецпропуск на пронос устройства занесенного в «черный список» можно получить у командира режимной части.
Одновременно с этим Минобороны РФ вводит и другие правила, которые должны защитить секретную информацию. Так дополнительную защиту поставили на USB-порты служебных компьютеров. Они теперь будут взаимодействовать лишь с сертифицированными устройствами. Для того чтобы перенести информацию с одного компьютера на другой, военные станут использовать уже устаревшие компакт-диски. При этом число устройств с возможностью записи CD-ROM заметно снизили.
В минувшем апреле был ужесточен контроль пропуска через КПП военных штабов и частей. Посетителей тщательно досматривают. При обнаружении запрещенных устройств проход не разрешают.
По словам советника президента России по вопросам интернета Германа Клименко, Минобороны стало «высокотехнологичным ведомством». Оно оценивает риски и противодействует утечке служебной информации. Для этого вводятся жесткие меры контроля за сотрудниками и посетителями военных объектов.
К нововведениям нужно относиться спокойно. В современной действительности запреты необходимы, подытожил советник президента.