Минобороны РФ запретило проносить гаджеты на режимные объекты

Теперь на режимную территорию запрещено проносить любые гаджеты. Об этом 24 мая пишет газета «Известия».

Вне закона в ведомственных режимных объектах Минобороны РФ оказались почти все электронные устройства. Речь идет о смартфонах, айфонах, сотовых телефонах с камерами, любом фото- и видеооборудовании, смарт-часах, фитнес-браслетах, ноутбуках, средствах спутниковой связи и даже старых кнопочных мобильниках.

Такие жесткие ограничения налагаются не на все воинские части, а только на отдельные. Использование личных гаджетов запретили также в местах хранения секретной информации, где работают с документами содержащими государственную тайну под грифом «секретно», «совершенно секретно» и «особой важности». В итоге ограничительные меры затронули множество объектов Генштаба Минобороны РФ.

Сотрудникам данных учреждений кроме гаджетов запрещено проносить через КПП устройства способные определять их местоположение и технику оснащенную модулями Wi-Fi, Bluetooth, инфракрасными портами и мобильными модемами. В отдельных случаях спецпропуск на пронос устройства занесенного в «черный список» можно получить у командира режимной части.

Одновременно с этим Минобороны РФ вводит и другие правила, которые должны защитить секретную информацию. Так дополнительную защиту поставили на USB-порты служебных компьютеров. Они теперь будут взаимодействовать лишь с сертифицированными устройствами. Для того чтобы перенести информацию с одного компьютера на другой, военные станут использовать уже устаревшие компакт-диски. При этом число устройств с возможностью записи CD-ROM заметно снизили.

В минувшем апреле был ужесточен контроль пропуска через КПП военных штабов и частей. Посетителей тщательно досматривают. При обнаружении запрещенных устройств проход не разрешают.

По словам советника президента России по вопросам интернета Германа Клименко, Минобороны стало «высокотехнологичным ведомством». Оно оценивает риски и противодействует утечке служебной информации. Для этого вводятся жесткие меры контроля за сотрудниками и посетителями военных объектов.