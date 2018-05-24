Доля поддельного сливочного масла в России превысила 25 %
В России 25,5 % сливочного масла – фальсификат. К такому выводу пришли эксперты Роскачества и Роспотребнадзора.
Причина кроется в том, что производить продукт с растительными добавками намного выгоднее, чем натуральное масло, сообщает rns.online. С учетом того, что потребитель склонен выбирать дешевые продукты, спрос на такое «масло» растет.
Данные последнего исследования Роскачества говорят о том, что объем фальсификата сливочного масла превышает 25 %. Доля поддельного творога на прилавках – не более 7 %. Поэтому цифра 25 – высокий показатель. Эксперты говорят о том, что чаще всего некачественную продукцию выпускают некрупные игроки, проконтролировать деятельность которых иногда непросто. При этом «на глаз» отличить натуральное масло от подделки очень сложно. Основным критерием здесь будет цена: настоящее масло не может стоить в диапазоне от 50 рублей за 200 граммов. Но окончательный состав продукта можно определить только в лаборатории.
Опасность подделок, которые продаются под видом масла, заключается и в том, что употребление растительных жиров может быть вредным для для здоровья, например, для людей, которые имеют проблемы с желудком и пищеварением.