Доля поддельного сливочного масла в России превысила 25 %

Причина кроется в том, что производить продукт с растительными добавками намного выгоднее, чем натуральное масло, сообщает rns.online . С учетом того, что потребитель склонен выбирать дешевые продукты, спрос на такое «масло» растет.

Данные последнего исследования Роскачества говорят о том, что объем фальсификата сливочного масла превышает 25 %. Доля поддельного творога на прилавках – не более 7 %. Поэтому цифра 25 – высокий показатель. Эксперты говорят о том, что чаще всего некачественную продукцию выпускают некрупные игроки, проконтролировать деятельность которых иногда непросто. При этом «на глаз» отличить натуральное масло от подделки очень сложно. Основным критерием здесь будет цена: настоящее масло не может стоить в диапазоне от 50 рублей за 200 граммов. Но окончательный состав продукта можно определить только в лаборатории.