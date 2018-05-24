Башкирия и КамАЗ подписали соглашение о сотрудничестве

Документ предполагает взаимодействие сторон, направленное на эффективное развитие предприятий «КАМАЗа», расположенных на территории Башкортостана, в том числе путём реализации инвестиционных проектов.

Деятельность планируется провести в рамках соответсввующего плана мероприятий. К примеру, будет создана совместная рабочая группа, а также предполагается рассмотрение возможности включения программ по развитию ПАО «Туймазинский завод автобетоновозов» и ПАО «НЕФАЗ» в перечень приоритетных инвестиционных проектов Башкортостана, а также предоставления Фондом развития промышленности РБ займа на эти цели.

- Сегодняшнее соглашение предполагает дальнейшее развитие этих производств, наращивание мощностей, появление новых видов продукции. Это перспектива, которая нужна и «КАМАЗу», и, безусловно, Республике Башкортостан. Так что сегодня мы сделали ещё один хороший шаг в будущее, - сообщил Рустэм Хамитов.

Республика также хочет включить в региональные госпрограммы мероприятий по развитию транспортного комплекса, направленных на повышение безопасности дорожного движения и защиты окружающей среды, обновление пассажирского и грузового транспортного парка, развитие производителей автокомпонентов и центров по продаже и сервисному обслуживанию автомобильной техники.