Жители села в Башкирии вынуждены пить воду прямо из реки

Уже несколько лет у местных жителей деревни Акташ отсутствует водоснабжение, из-за чего они вынуждены круглый год пить воду прямо из грязного водоема. Об этом они сообщили в социальных сетях.

Жители деревни Акташ в Башкирии пожаловались на проблему с питьевой водой, которая, по их словам, не решается уже долгие годы. Местные жители из-за отсутствия водоснабжения пьют грязную воду из реки круглый год. «Обращения в различные районные и республиканские инстанции игнорируются», — пишет один из пользователей в социальных сетях. Летом возле водоема очень много туристов и отдыхающих, осенью вода грязная от проливных дождей, а зимой жителям деревни Акташ приходится долбить лед топором. При этом скважины с водой есть в каждом дворе, однако вода в них непригодна для питья и по состоянию хуже речной. Также местные жители отметили, что вся надежда была на главу Гафурийского района Чингизова, но проблему с водоснабжением он так и не решил. Люди также не знают к кому обращаться, — глава Башкирии хоть и ездит в Зауралье, но в центре республики не появляется. Ранее жители Кузнецовского Затона в Уфе пожаловались главе республики на грязную воду с примесями, которая идет из-под крана. Тогда вода была не просто мутная, а с вредными примесями, которые оседают на ванных и посуде.

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