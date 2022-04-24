Власти Уфы изымут четыре дома у собственников для муниципальных нужд

Власти Уфы изымут четыре дома у собственников для муниципальных нужд
Власти Уфы изымут четыре дома у собственников для муниципальных нужд
Вчера, 16:26ОбществоАнастасия ДенисенкоФото: 1MI
Жителей бараков расселят в жилье по договорам социального найма. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на сайте мэрии.

Уфимские власти решили изъять четыре ветхих дома у собственников, а взамен предложили жилье по договорам социального найма. Соответствующий документ появился на сайте администрации города.

В частности этим будет заниматься Ленинская администрация, которая в дальнейшем планирует сносить расселенные бараки. Известно, что дома под снос расположены на улицах Пожарского 301, Судоремонтной 17 и 18, а также Лесозаводская 14Б.

Ранее мы писали о том, что власти согласовали масштабное строительство жилых высоток рядом с объектами культурного наследия. На данный момент в квартале находятся архитектурные памятники - дом усадьбы Козловых, дом Герасимовой и Контрольная палата. Известно, что сейчас уже возводится первая очередь строительства на объекте.

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